На двух улицах Калуги отключат электричество 22 декабря

В среду, 22 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Как сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе», отключение связано с валкой аварийных деревьев.

Отключение электричества в Калуге 22 декабря с 9:00 до 12:00:

улица Киевка,

проезд Киевский.

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