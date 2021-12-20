В Калужской области тарифы ЖКХ вырастут на 3,4% с 1 июля

В Калужской области повышение тарифов ЖКХ запланировано на 1 июля 2022 года. Об этом в понедельник, 20 декабря, на рабочем совещании правительства сообщил министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ.

В среднем плата увеличится на 3,4%. Это меньше, чем в Орловской (4%), Брянской (4%) и Тульской (4,9%) областях.

Как отметил Владимиров, электричество подорожает на 4%, отопление – на 3,5%, вода, газ и вывоз мусора – на 3%.

Постановлением губернатора для всех муниципальных образований установлен предельный рост коммунальных платежей - 5,4%, кроме поселка Воротынск (8%), Калуги (7%) и Обнинска (8%), где будут реализовываться инвестиционные программы ООО «Тепловодоканал», МУП «Калугатеплосеть», МП «Теплоснабжение».

- Несмотря на то, что у нас действительно индекс ниже, чем в соседних областях, нам предстоит решить значительное количество задач по функционированию и развитию нашего снабжающего комплекса, - прокомментировал ситуацию губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - При этом, безусловным обязательством является своевременный расчет за потребляемые энергоресурсы.

Ранее, напомним, сообщалось, что взносы на капитальный ремонт с 1 января вырастут в Калужской области на 15%.

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