В Калуге жилые дома на трех улицах и два детских сада останутся без отопления 17 декабря

В пятницу, 17 декабря, в Калуге отключат отопление в жилых домах на трех улицах. Также без тепла останутся два детских сада, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение отопления в Калуге 17 декабря с 10:00 до 14:00:

ул. Радищева 5, 6, 7, 8, 13;

ул. В. Никитиной 14, 16, 18, 20, 22, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 29, 29 корп. 1, 30, 31, 33, 33 корп. 1, 35, 39, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 47 корп. 1, 49, 51,

ул. Зерновая 20,

детские сады «Малинка» и «Калинка» на улице Радищева.

Причиной отключение станут ремонтные работы на теплосетях завода Ремпутьмаш.

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