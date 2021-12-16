На четырех улицах Калуги отключат воду 20 декабря

В понедельник, 20 декабря, в Калуге не будет холодной воды в жилых домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ у дома №31 на улице Добровольского, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на данные «Калугаоблводоканала».

Отключение холодной воды в Калуге 20 декабря с 9:00 до 17:00:

Ул. Добровольского (от ул. Октябрьской до ул. Яченской),

Ул. Яченская,

Ул. Гоголя,

Ул. Академика Королева (от ул. Октябрьской до ул. Яченской).

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.

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