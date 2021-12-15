В Калуге на восьми улицах отключат электричество 16 декабря

В четверг, 16 декабря. в Калуге не будет электричества в домах на восьми улицах. Это связано с опиловкой деревьев и ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 16 декабря с 8:00 до 13:00:

ул. Пролетарская, 76-102, 75-103,

ул. Воронина, 6-20, 1-11,

ул. Баррикад, 92-112, 91-109,

ул. Московская, 64-68.

Отключение электричества в Калуге 16 декабря с 9:00 до 12:00:

ул. Мельничная, 1-55, 2-54,

ул. Зеленая, 2-28.

Отключение электричества в Калуге 16 декабря с 13:00 до 17:00:

ул. Труда, 5а корп.1, 11, 13.

Отключение электричества в Калуге 16 декабря с 20:00 до 00:00:

ул. Телевизионная, 2 корп.1.

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