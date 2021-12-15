В Калуге жилые дома на двух улицах и детский дом остались без отопления из-за ремонтных работ

В среду, 15 декабря, из-за ремонта теплотрассы жилые дома на двух улицах, а также Азаровский детский дом остались без отопления. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства со ссылкой на информацию «Калугатеплосети».

- После проведенной ревизии трубопровода на предмет утечки на подаче отопления от котельной на улице Кубяка, 3а было принято решение произвести замену части трубопровода, - пояснили в управлении горхозяйства. - Причиной этого решения стало неудовлетворительное состояние трубы.

Ремонт обещают завершить до 15:00 15 декабря.

Без отопления дома по следующим адресам:

ул. Кубяка, 1, 1к.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 к.1, 9 к2, 9 к3, 9 к4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 д/с 110, 16, 17, 18, 20.

ул. Малоярославецкая 1, 3, 5,

Азаровский детский дом, 26.

Также утром в среду Госжилинспекция Калужской области сообщила, что с 9:00 до 16:00 будет приостановлена подача теплоносителя от ресурсоснабжающей организации АО «Калужский завод Ремпутьмаш».

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!