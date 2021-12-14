На семи улицах Калуги отключат электричество 17 декабря

В пятницу, 17 декабря, в Калуге отключат электричество в жилых домах на семи улицах. Это связано с работами по расчистке трасс, сообщили во вторник в «Единой дежурно диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 17 декабря с 8:00 до 13:00:

ул. Баррикад, 135а, 137, 137а, 139, 144, 151, 151а, 157, 165, 171, 172б, 175, 175а, 177,

ул. Горького 1 кор.1,

ул. Чижевского, 25 (27),

ул. Пролетарская, 161.

Отключение электричества в Калуге 17 декабря с 12:00 до 17:00:

пер. Школьный, 1-15, 2-20,

ул. Заводская, 2-14,

ул. Чапаева, 54-70/15, 13/2, 21/17.

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