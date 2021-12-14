На четырех улицах Калуги отключат воду 15 декабря
В среду, 15 декабря, в Калуге не будет холодной воды на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ у котельной на 1-м Академическом проезде, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на данные «Калугаоблводоканала».
Отключение холодной воды в Калуге 15 декабря с 9:00 до 13:00:
- Ул. Энергетиков, 35,
- 1-й Академический проезд,
- 2-й Академический проезд,
- 3-й Академический проезд.
В зону отключения попадет котельная на 1-м Академическом проезде.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупреждают в водоканале. – Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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