На четырех улицах Калуги отключат воду 15 декабря

В среду, 15 декабря, в Калуге не будет холодной воды на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ у котельной на 1-м Академическом проезде, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на данные «Калугаоблводоканала».

Отключение холодной воды в Калуге 15 декабря с 9:00 до 13:00:

Ул. Энергетиков, 35,

1-й Академический проезд,

2-й Академический проезд,

3-й Академический проезд.

В зону отключения попадет котельная на 1-м Академическом проезде.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупреждают в водоканале. – Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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