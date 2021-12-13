В Калуге дома на двух улицах и лагерь «Сокол» останутся без электричества 14 декабря

Во вторник, 14 декабря, в Калуге вновь запланированы отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 14 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Ипподромная 11,

ул. Беговая, 3,

лагерь «Сокол».

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