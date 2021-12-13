В Калуге дома на двух улицах и лагерь «Сокол» останутся без электричества 14 декабря
Во вторник, 14 декабря, в Калуге вновь запланированы отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 14 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Ипподромная 11,
- ул. Беговая, 3,
- лагерь «Сокол».
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!