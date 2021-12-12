В Калуге на четырех улицах отключат электричество 13 декабря

В понедельник, 13 декабря, жилые дома на четырех улицах Калуги останутся без электричества на 12 часов. Это связано с проведением работ по замене оборудования, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге с 8:00 до 20:00 13 декабря:

ул. Московская, 8, 18, 20, 22, 24;

ул. Театральная, 4б, 4в, 4-10, 1-17;

ул. Кирова, 48-56, 56а;

ул. Дзержинского, 43, 47а, 49, 51, 53, 71, 74.

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