В Калуге на четырех улицах отключат воду 10 декабря
В пятницу, 10 декабря, в Калуге отключат холодную воду в жилых домах и организациях на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на Гагарина, 3, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение холодной воды в Калуге 10 декабря с 10:00 до 13:00:
- ул. Добровольского,
- ул. Гоголя,
- ул. Октябрьская, 10, 14а,
- ул. Академика Королева (от ул. Октябрьская до ул. Гоголя).
В зону отключения попадет Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко и котельная на Октябрьской, З.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в «Калугаоблводоканале».
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