В Калуге на четырех улицах отключат воду 10 декабря

В пятницу, 10 декабря, в Калуге отключат холодную воду в жилых домах и организациях на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на Гагарина, 3, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение холодной воды в Калуге 10 декабря с 10:00 до 13:00:

ул. Добровольского,

ул. Гоголя,

ул. Октябрьская, 10, 14а,

ул. Академика Королева (от ул. Октябрьская до ул. Гоголя).

В зону отключения попадет Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко и котельная на Октябрьской, З.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в «Калугаоблводоканале».

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!