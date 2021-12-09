На одной улице Калуги отключили электричество 9 декабря
В четверг, 9 декабря, на бульваре Энтузиастов в Калуге отключили электричество в одном доме. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 9 декабря с 9:00 до 12:00:
- Бульвар Энтузиастов, 8.
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