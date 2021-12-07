В Калужской области 669 человек переселили из аварийного жилья за 2021 год

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав ЛЕЖНИН на своих страницах в социальных сетях рассказал об итогах совещания с руководителями управлений министерства и подведомственных организаций. Обсуждались первоочередные задачи на ближайшее время.



- Хороший темп взят по реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», - отметил Лежнин. - Целевые показатели по количеству граждан, подлежащих переселению, на сегодняшний день выполнены с превышением. В этом году переселено 669 человек, что составляет 122 % от запланированного.

Поручил не снижать скорости реализации взятых на себя обязательств - согласно программе с 2019 по 2023 год включительно планируется расселить 222 аварийных многоквартирных дома и переселить из них 4,48 тысячи человек.



Также министр напомнил, что в ноябре принят закон Калужской области «О предоставлении компенсационных выплат гражданам-участникам долевого строительства».

- Нашим министерством разработан порядок предоставления выплат дольщикам недостроев в городе Балабаново по улице Заречная, д. 1 и д. 2 и в городе Жукове по улице Лесная, д. 17/3. В настоящее время ведется прием заявлений от граждан, - рассказал Лежнин. - Нацелил на максимальную оперативность проведения данной работы.



В Калужской области также до конца года установят 45 контейнеров для сбора отходов, пригодных для вторичной переработки. Планируется их разместить в Кировском, Ульяновском и Сухиничском районах. В ближайшее время ожидается поставка еще 230 оранжевых контейнеров, закупленных благодаря национальному проекту «Экология». Они также будут установлены в районах области.

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