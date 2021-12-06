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В Калужской области собираются побороть воровство в сфере ЖКХ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2021 14:01 9 610
В Калужской области собираются побороть воровство в сфере ЖКХ

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 6 декабря, в Калуге на совещании в правительстве, которое провел губернатор Владислав ШАПША, одной из главных тем стало обсуждение профилактики коррупции.

В рамках этого вопроса говорилось и о деятельности управляющих компаний.

Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ заявил, что необходимо принять систематические решения, чтобы обеспечить прозрачность данной сферы.

Его поддержал и губернатор.

По словам Владислава Шапши, важно навести порядок в работе управляющих организаций.

- Каких только схем не придумано, чтобы в открытую воровать собираемые с людей средства и не платить ресурсоснабжающим организациям, - отметил глава региона. - Мы должны вместе со всеми заинтересованными сторонами принять необходимые меры для того, чтобы раз и навсегда прекратить подобные схемы воровства средств граждан. Это недопустимо. Мы будем постоянно контролировать все процессы, чтобы никому не повадно было запускать руку в карман государства и граждан.

Владислав Шапша поблагодарил прокуратуру за конструктивную и совместную с администрацией области работу по наведению порядка в антикоррупционной сфере.

Также на этом заседании главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь КНЯЗЕВ поблагодарил руководителей всех ветвей власти региона за слаженное взаимодействие.

Как считает Князев, это дает положительный результат в решении тех задач, которые ставит президент страны и сама жизнь.

- Уверен, что и в следующем году мы сохраним эту тенденцию, - заявил Игорь Князев.

- Этого удалось добиться благодаря совместной работе и такого рода совещаниям, которые позволяют сверять часы и обсуждать самые острые вопросы, - подчеркнул в свою очередь губернатор Калужской области.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2021 14:01 9 610
Тэги: жкх ук область владислав шапша константин жиляков игорь князев
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