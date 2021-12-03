В Калуге на четырех улицах отключат электричество 4 декабря

В субботу, 4 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 4 декабря с 9:00 до 17:00:

пер. Малый, 1, 2, 3, 13, 1-24,

ул. Тульская, 92, 100, 102,112-124,

ул. Пестеля, 13, 1/90,

1-й пер. Пестеля, 26, 28, 30 корп.1, 36/22.

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