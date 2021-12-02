В Калуге на четырех улицах отключат электричество 3 декабря
В пятницу, 3 декабря, в Калуге отключат электричество на четырех улицах. Это связано с работами по валке аварийного дерева, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 3 декабря с 9:00 до 12:00:
- ул. Заводская, 18-34, 36/8,
- пер. Заводской, 2-26, 1-29,
- пер 1-й Заводской (полностью),
- пер. 2-й Заводской (полностью).
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