В Калуге на четырех улицах отключат воду 2 декабря

В четверг, 2 декабря, в Калуге отключат холодную воду в жилых домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ у дома №26 на улице Веры Андриановой, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение холодной воды в Калуге 2 декабря с 9:00 до 17:00:

ул. Баррикад, 137,

пер. Паровозный, 4,

ул. Ленина, 49, 53 к.2, 55,

ул. В. Андриановой, 3, 5, 5a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

В зону отключения попадут школа №21 и котельная на Веры Андриановой, 5а.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили коммунальщики. - Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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