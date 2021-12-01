В Калуге на двух улицах отключат электричество 2 декабря

В четверг, 2 декабря, на двух улицах Калуги отключат электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 2 декабря 2021 года с 9:00 до 17:00:

ул. Кирова, 70, 74,

ул. Дзержинского, 63, 67, 69, 71, 72, 74.

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