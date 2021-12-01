В какие населенные пункты Калужской области подведут газ в 2022 году

Продолжаем знакомить калужан с самыми интересными госзакупками на будущий год. В этот раз дадим обзор тендеров Газпрома.

«Газпром газораспределение Калуга» опубликовал конкурсы на строительство газопроводов в Калужской области. Напомним, правительство поручило за счет государства подвести газ ко всем домам, где его еще нет. И в первую очередь Газпром будет делать это в тех населенных пунктах, куда газ уже подведен. Трубы протянут к границам каждого домовладения. Затем придет очередь тех деревень и сел, где его отродясь не было.

В Калужской области самый большой из контрактов - на 34 миллиона 850 тысяч рублей. Эти деньги потратят на догазификацию населенных пунктов Жуковского и Боровского районов Калужской области. Ориентировочная протяженность газопроводов - 16,781 км.

17 920 000 рублей уйдет на строительство 8,631 км газопровода в Тарусском и Ферзиковском районах Калужской области.

К жителям каких еще населенных пунктов Калужской области проведут газ в 2022 году, читайте на нашем канале в Telegram.

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