Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В какие населенные пункты Калужской области подведут газ в 2022 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 12:27 1 60
В какие населенные пункты Калужской области подведут газ в 2022 году

Продолжаем знакомить калужан с самыми интересными госзакупками на будущий год. В этот раз дадим обзор тендеров Газпрома.

«Газпром газораспределение Калуга» опубликовал конкурсы на строительство газопроводов в Калужской области. Напомним, правительство поручило за счет государства подвести газ ко всем домам, где его еще нет. И в первую очередь Газпром будет делать это в тех населенных пунктах, куда газ уже подведен. Трубы протянут к границам каждого домовладения. Затем придет очередь тех деревень и сел, где его отродясь не было.

В Калужской области самый большой из контрактов - на 34 миллиона 850 тысяч рублей. Эти деньги потратят на догазификацию населенных пунктов Жуковского и Боровского районов Калужской области. Ориентировочная протяженность газопроводов - 16,781 км.

17 920 000 рублей уйдет на строительство 8,631 км газопровода в Тарусском и Ферзиковском районах Калужской области.

К жителям каких еще населенных пунктов Калужской области проведут газ в 2022 году, читайте на нашем канале в Telegram.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 12:27 1 60
Тэги: коммуналка жкх газ
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профессиональная подготовка специалистов в Калининграде
Запись к врачу рентгенологу онлайн
ДНК тест на отцовство для суда

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru