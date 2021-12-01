В шести районах Калужской области восстановили подачу электричества

Из-за сильного ветра многие населенные пункты Калужской области 30 ноября остались без электричества. Утром в среду, 1 декабря, региональное ГУ МЧС сообщило, что подача электроэнергии полностью восстановлена в Калуге, Боровском, Жуковском и Тарусском районах.

Накануне вечером также сообщалось, что свет дали в дома жителей Козельского и Малоярославецкого районов.

В первый день зимы, по данным МЧС, в нашем регионе сохранится сильный ветер, поэтому возможны новые отключения.

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