На трех улицах Калуги отключат электричество 1 декабря

В среду, 1 декабря, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 1 декабря с 8:30 до 17:00:

ул. Николо-Козинская, 61, 63, 65, 67, 90,

ул. Степана Разина, 42, 42/38, 44, 46, 48,

ул. Никитина, 32, 34, 36.

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