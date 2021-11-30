В Калужской области в 2022 году газ бесплатно подведут к 10 000 домам

Во вторник, 30 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел заседание регионального штаба по газификации.

- Один из важнейших вопросов, который обсудили – выполнения программы социальной догазицикации, - рассказал на своих страницах в соцсетях глава региона. - Планы амбициозные, сроки сжатые. Только в 2022 году планируется бесплатно подвести газ почти к 10000 домовладений.

Также на заседании обсудили вопросы синхронизации с «Газпромом» плана-графика программы газификации Калужской области на 2022 год.

- Нужно чтобы строительство внутрипоселковых сетей шло единовременно с созданием межпоселковой инфраструктуры, - отметил Шапша. - График учитывает планы и потребности региона в развитии газовых сетей. В том числе техперевооружение нескольких ГРС. Еще один важный вопрос повестки - погашение потребителями дебиторской задолженности региона за газ.

Губернатор выразил благодарность руководству «Газпрома» за то, что оперативно откликнулись на просьбу региона о реконструкции ГРС «Малоярославец».

Сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы, они завершатся в середине 2022 года. По реконструкции ГРС «Боровск» направлено обращение в газовую компанию.

- Модернизация этих объектов прежде всего необходима для эффективного выполнения президентской программы социальной догазификации, - напомнил Шапша. - Кроме того, это будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию этих территорий, старту новых инвестпроектов, повышению туристической привлекательности региона.

Общий уровень газификации в Калужской области, по последним данным, вырос до 79%.

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