В Калужской области без электричества остаются населенные пункты в пяти районах

Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 30 ноября, в Калужской области из-за сильного ветра отключилось электричество в населенных пунктах восьми районов. По состоянию на 11:30 ремонтные работы продолжаются в пяти районах, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Нет электричества в некоторых населенных пунктах Думиничского, Малоярославецкого, Тарусского, Козельского, Юхновского районов и в зоне ответственности Приокского РЭС.

Ремонтные работы ведут 18 бригад.

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