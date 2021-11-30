В восьми районах Калужской области электричество отключилось из-за сильного ветра

В ночь на вторник, 30 ноября, в Калужской области населенные пункты в восьми районах остались без электричества из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Проблемы возникли в Думиничском, Бабынинском, Жиздринском, Малоярославецком, Тарусском, Куйбышевском, Боровском и Сухиничском районах.

Сейчас на месте работают аварийные бригады.

Как подчеркивают в министерстве, сообщить о нарушениях электроснабжения можно круглосуточно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Ранее мы рассказывали, что в Калуге ветер повалил восемь деревьев.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!