В Калуге улицу Октябрьскую частично перекроют 30 ноября

Во вторник, 30 ноября, в Калуге будет частично перекрыта проезжая часть улицы Октябрьской у дома №13 к.1. Это связано с работами по ремонту трассы теплоснабжения, сообщили нам в МУП «Калугатеплосеть».

- Частично для проведения работ будет задействована часть дорожного покрытия на улице Октябрьской, - пояснили коммунальщики. - Это приведет к сужению проезжей части.

Водителей просят быть внимательнее на этом участке.

Работы запланировано проводить с 8:00 до 23:00.

Утечка возникла у дома №25 по улице Королева.

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