В Калуге приставы устроили рейд по жилым домам на пяти улицах

В Калуге судебные приставы провели рейд по жилым домам на пяти улицах. В понедельник, 29 ноября, об этом сообщила пресс-службе управления ФССП по Калужской области.

Проверки проходили на улицах Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Беляева, Дзержинского и Воскресенской.

Приставы рано утром стучались в квартиры людей, которые задолжали за электричество больше 100 тысяч рублей. Такое время было выбрано, чтобы застать неплательщиков дома.

Если должники отказывались платить на месте, у них арестовывали электронику и бытовую технику.

С начала 2021 года в Калужской области приставы приходили к 3900 калужанам, которые не платили за электричество. Взыскано 75 миллионов рублей.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!