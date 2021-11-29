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На 10 улицах Калуги отключат электричество 30 ноября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2021 09:45 0 1299
На 10 улицах Калуги отключат электричество 30 ноября

Во вторник, 30 ноября, в Калуге временно не будет электричества в жилых домах на 10 улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Отключения связаны с расчистками трассы и валкой дерева.

Отключение электричества в Калуге 30 ноября с 8:00 до 13:00:

  • ул. Баррикад, 135а, 151, 151а, 171, 172б,
  • пер. Резервный, 39.

Отключение электричества в Калуге 30 ноября с 9:00 до 13:00:

  • ул. Матросова, 10а, 27-71, 24-46,
  • ул. Некрасова, 21-39, 23а, 20-32,
  • ул. 2-я Киевка, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
  • ул. Белинского, 65,
  • ул. Островского, 55.

Отключение электричества в Калуге 30 ноября с 13:00 до 17:00:

  • пер. Школьный, 1-15, 2-20,
  • ул. Заводская, 2-14,
  • ул. Чапаева, 54-70/15, 13/2, 21/17.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2021 09:45 0 1299
Тэги: недвижимость жкх электричество
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