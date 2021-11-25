В Калуге строительство кампуса бауманского университета завершено на 50%

В Калуге строительство кампуса МГТУ имени Баумана завершено на 50%. В четверг, 25 ноября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Эта стройка пришлась не на самые простые времена, - заявил глава региона. - Но она ни разу не останавливалась, лишь на пару-тройку дней на Новый год, чтобы строители могли побыть с семьями. Поэтому сейчас все в графике. В половине корпусов уже закрыт тепловой контур, в них приступили к отделочным работам. Кстати, сегодня обсудили идею предложить студентам профильных специальностей подключиться к разработке дизайна помещений корпусов.

По словам Шапши, до конца 2022 года завершатся основные строительно-монтажные работы. На 2023 год запланированы пуско-наладочные работы.

- Недавно нам удалось добиться выделения дополнительных денег на этот очень важный не только для Калужской области, но и страны проект. Это 2,2 миллиарда рублей. Деньги пойдут на оснащение кампуса технологическим оборудованием, - пояснил губернатор.

Он отметил, что силами региона уже завершена прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, практически закончено строительство котельной. Завершается согласование документов по строительству подъездной дороги.

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