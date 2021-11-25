В Калуге девять улиц останутся без электричества на два дня

В ближайшие дни жителей Калуги ждут новые отключения электричества. В четверг, 25 ноября, об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

В районе Подзавалья будет проходить расчистка трассы в пятницу, 26 ноября, и в понедельник, 29 ноября.

Электричество отключат в рабочее время.

Отключение электричества в Калуге 26 и 29 ноября с 8:30 до 17:00:

ул. Нижнесадовая, 97-111, 120-144,

пер. Нижнесадовый,

ул. Садовая, 97-113, 126-164,

1-й переулок Садовый, 14, 19, 21, 25, 27, 33,

2-й пер. Садовый, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12,

ул. Выгонная, 32, 34, 36,

пер. Карачевский, 3, 5, 7, 9, 11, 4-16,

ул. Нижнелаврентьевская, 17, 19, 21, 4-18,

пер. Лаврентьевский, 1-57, 4-24.

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