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В Калуге девять улиц останутся без электричества на два дня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2021 10:35 0 685
В Калуге девять улиц останутся без электричества на два дня

В ближайшие дни жителей Калуги ждут новые отключения электричества. В четверг, 25 ноября, об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

В районе Подзавалья будет проходить расчистка трассы в пятницу, 26 ноября, и в понедельник, 29 ноября.

Электричество отключат в рабочее время.

Отключение электричества в Калуге 26 и 29 ноября с 8:30 до 17:00:

  • ул. Нижнесадовая, 97-111, 120-144,
  • пер. Нижнесадовый,
  • ул. Садовая, 97-113, 126-164,
  • 1-й переулок Садовый, 14, 19, 21, 25, 27, 33,
  • 2-й пер. Садовый, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
  • ул. Выгонная, 32, 34, 36,
  • пер. Карачевский, 3, 5, 7, 9, 11, 4-16,
  • ул. Нижнелаврентьевская, 17, 19, 21, 4-18,
  • пер. Лаврентьевский, 1-57, 4-24.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2021 10:35 0 685
Тэги: недвижимость жкх электричество
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