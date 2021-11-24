В Калуге четыре улицы и две деревни останутся без электричества 25 ноября

В четверг, 25 ноября, в Калуге запланированы отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе.

Отключение электричества в Калуге 25 ноября с 9:00 до 13:00:

ул. Заводская, 18-34,

пер. Заводской, 2-26, 1-29,

пер. 1-й Заводской,

пер. 2-й Заводской.

С 10:00 до 14:00:

д. Крутицы,

д. Горенское.

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