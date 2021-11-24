В Калуге четыре улицы и две деревни останутся без электричества 25 ноября
В четверг, 25 ноября, в Калуге запланированы отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе.
Отключение электричества в Калуге 25 ноября с 9:00 до 13:00:
- ул. Заводская, 18-34,
- пер. Заводской, 2-26, 1-29,
- пер. 1-й Заводской,
- пер. 2-й Заводской.
С 10:00 до 14:00:
- д. Крутицы,
- д. Горенское.
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