В Калуге 65 жилых домов останутся без газа 25 ноября

В четверг, 25 ноября, в Калуге не будет газа в 65 частных домах на трех улицах. Отключение связано с работами по выносу газопровода с места строительства, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение газа в Калуге 25 ноября с 10:00 до 14:00:

Ул. 11-я Тарусская,

Ул. 12-я Тарусская,

Ул. 13-я Тарусская.

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