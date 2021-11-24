Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Несколько улиц на севере Калуги остались без газа 24 ноября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2021 08:58 0 857
Несколько улиц на севере Калуги остались без газа 24 ноября

В среду, 24 ноября, в северной части Калуги в районе дома №171 на улице Тарутинской проходят работы по выносу газопровода высокого давления из зоны строительства. Из-за этого с 9:00 до 17:00 запланированы отключения, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без газа в это время будут:

  • Калужский реабилитационный образовательный комплекс;
  • Школа-интернат №3,
  • Котельные на Тарутинской, 171, в микрорайоне Малиновка, котельная Калужского колледжа экономики и технологий,
  • ул. Тарутинская, 161, 225, 232а,
  • проезд Новослободский, 1, 14,
  • ул. Промышленная 56, 56, стр. 1,
  • СНТ «Рабочий садовод»,
  • СНТ «Пищевик»,
  • СНТ «Прогресс»,
  • СНТ «Сигнал»,
  • СНТ «Рассвет»,
  • СНТ «Семилетка»,
  • СНТ «Вишневый сад»,
  • СНТ «Механизатор».

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2021 08:58 0 857
Тэги: жкх недвижимость газ
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Услуги шиномонтажа
Новый модельный ряд Audi - кузов седан: характеристики, ключевые параметры
Преимущества электронной крышки биде

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru