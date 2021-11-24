Несколько улиц на севере Калуги остались без газа 24 ноября

В среду, 24 ноября, в северной части Калуги в районе дома №171 на улице Тарутинской проходят работы по выносу газопровода высокого давления из зоны строительства. Из-за этого с 9:00 до 17:00 запланированы отключения, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без газа в это время будут:

Калужский реабилитационный образовательный комплекс;

Школа-интернат №3,

Котельные на Тарутинской, 171, в микрорайоне Малиновка, котельная Калужского колледжа экономики и технологий,

ул. Тарутинская, 161, 225, 232а,

проезд Новослободский, 1, 14,

ул. Промышленная 56, 56, стр. 1,

СНТ «Рабочий садовод»,

СНТ «Пищевик»,

СНТ «Прогресс»,

СНТ «Сигнал»,

СНТ «Рассвет»,

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СНТ «Вишневый сад»,

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