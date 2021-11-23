В Калуге трехлетний ремонт крыши на улице Болотникова обещают завершить к 5 декабря

В Калуге уже третий года не могут завершить капитальный ремонт крыши в доме №4 на улице Болотникова. Во вторник, 23 ноября, жильцы пожаловались на это губернатору Владиславу Шапше на личном приеме.

- Три года в доме № 4 по улице Болотникова нерадивый подрядчик никак не закончит ремонт кровли, - заявил глава региона. - Люди терпят значительные неудобства. Штрафные санкции подрядчику выставлены. Но нужно заставить его довести дело до конца.

По информации Фонда капитального ремонта, работы должны завершиться 5 декабря.

Губернатор поручил министру строительства и ЖКХ Калужской области Вячеславу Лежнину лично проконтролировать завершение ремонта в этом доме.

Как мы уже рассказывали, крышу в доме на улице Болотникова начали ремонтировать в 2019 году. Работы должны были обойтись в 8,8 миллиона рублей.

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