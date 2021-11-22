На восьми улицах Калуги отключат электричество 24 ноября

В среду, 24 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на восьми улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе.

Отключение электричества в Калуге 24 ноября с 8:30 до 17:00:

ул. Николо-Козинская, д. 3, 5, 7;

пл. Победы, д. 1, 2, 4, 5, 7, 11/2, 12, 13, 14, 15;

ул. Кирова, д. 68, 96, 98;

ул. Тульская, д.49;

ул. Степана Разина, д. 4, 6.

С 8:30 до 13:00:

ул. Герцена, д.17, 17 корп. 1;

ул. Огарева, д.40 корп. 1, 2;

ул. Суворова, д. 96, 100, 111/21.

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