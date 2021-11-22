В Калуге снесут университетское общежитие в переулке Воскресенском

В Калуге планируется снести старое общежитие университета в переулке Воскресенском. Об этом в понедельник, 22 ноября, на еженедельном совещании правительства Калужской области сообщил региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.

На этом же месте планируется построить новое трехэтажное общежитие для студентов.

- Калужский государственный университет планирует реконструкцию существующего старого здания, не пригодного для проживания, - сказал Александр Аникеев. - Это общежитие на 120 мест по переулку Воскресенскому. Соответствующие документы на строительство нового здания представлены в министерство образования и науки Российской Федерации.

Сроки выполнения работ пока не называются.

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