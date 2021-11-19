На трех улицах Калуги отключат отопление 22 ноября

В понедельник, 22 ноября, в Калуге отключат отопление в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ по врезке запорной арматуры на магистральном трубопроводе, сообщили в пятницу в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение отопления в Калуге 22 ноября с 9:00 до12:00:

ул. Глаголева, 10А (школа №11),

ул. Московская, 221, 223, 225, 236, 242, 240, 240 к.1, 234.

ул. Тельмана, 11, 31, 15, 13.

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