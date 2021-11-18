В Калуге отключат воду на бульваре Энтузиастов 20 ноября

В субботу, 20 ноября, в Калуге не будет холодной воды в жилых домах на бульваре Энтузиастов. Об этом в четверг сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодного водоснабжения в Калуге 20 ноября с 9:00 до 20:00:

Бульвар Энтузиастов, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Отключение связано с ремонтными работами у дома №13.

В зону отключения попадет детский сад №103.

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