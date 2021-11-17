В калужском правительстве объяснили резкий рост платы за капремонт

Как мы уже рассказывали, с 1 января 2022 года взносы на капремонт в Калужской области вырастут сразу на 15%. Такое резкое подорожание в среду, 17 ноября, прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Повышение тарифа там объяснили трудностями, с которыми сфера столкнулась в 2020 году.

В первую очередь это недофинансирование работ.

- Если в ЦФО в настоящее время размер среднего взноса на капремонт составляет 8,69 рубля, то в Калужской области - 7,91, - заявили в министерстве. - При этом значительные средства расходуются на ремонт малоэтажных домов и объектов культурного наследия.

Также чиновники отметили резкий рост цен на стройматериалы.

- Значительный рост цен на строительные материалы, - говорится в сообщении министерства. - Увеличение стоимости металла составило 41,7%, деревянных и столярных изделий - 65,65%, пластиковых изделий - 41,1%.

Инфографика, опубликованная калужским правительством.

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