На пяти улицах Калуги отключат электричество 19 ноября

В пятницу, 19 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с ремонтными работами, сообщили в городской управе. Публикуем список адресов.

Отключение электричества в Калуге 19 ноября 2021 года с 8:30 до 15:00:

ул. Островского, 28-74, 15-63,

ул. Матросова, 28-46, 27-71,

ул. Некрасова, 21-39, 20-32,

ул. 2-я Киевка, 2, 2а-8, 7, 7а, 9,

ул. Белинского, 65.

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