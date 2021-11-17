В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2022 года

В Калужской области с 1 января 2022 года взносы за капремонт многоквартирных домов вырастут сразу на 15%. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Владислав ШАПША. Документ официально опубликован в среду, 17 ноября.

В домах без лифта минимальный тариф составит 9,1 рубля с квадратного метра.

В домах с лифтом за каждый метр нужно будет платить 10,38 рубля.

В 2020 году калужане платят по тарифу 7,91 и 9,03 рубля за метр. Ранее каждый год капремонт дорожал примерно на 4%.

UPD. В калужском правительстве объяснили резкий рост платы за капремонт.

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