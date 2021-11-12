В Калуге отключат холодную воду в Ромодановских Двориках 15 ноября

В понедельник, 15 ноября, в Калуге отключат воду в Ромодановских Двориках. Это связано с проведением ремонтных работ у дома №71 на улице Секиотовской, сообщили в пятницу в городской управе.

Холодной воды у жителей микрорайона не будет с 9:30 до 12:00.

В зону отключения попадут детский сад №67 и котельная.

- После завершения работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в городской администрации.

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