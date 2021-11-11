В Калуге отключили электричество на четырех улицах

В четверг, 11 ноября, в Калуге отключили электричество в домах на четырех улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 11 ноября 2021 года с 9:00 до 17:00:

ул. Театральная, 22, 24, 29, 30, 39/9, 43/8,

ул. Чебышева, 3, 3а, 4, 6, 12/15,

ул. Дарвина, 10, 10а,

ул. Карпова, 3.

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