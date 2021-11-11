В Калуге вернули воду в жилые дома северных микрорайонов

Около 20:00 в среду, 10 ноября, в микрорайоне Терепец завершились работы по подключению новой линии трубопровода к северному водозабору. Вечером вода начала возвращаться в жилые дома, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Сегодня будет выполнено несколько переключений существующих абонентов на новую сеть и благоустройство поврежденных участков территории, - пояснили утром в четверг в министерстве.

Как мы уже рассказывали, ремонтные работы начались в 10:00 в среду. Из-за этого северные районы города остались без воды.

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