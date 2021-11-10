В Калуге досрочно вернут воду в часть домов на севере города

Около 17:30 в среду, 10 ноября, на Северном водозаборном узле в Калуге завершились работы по замене запорной арматуры. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- Началось заполнение систем водой, - подчеркнули в министерстве. - В ближайшее время часть улиц севера Калуги вновь будет с водой.

Там пояснили, что магистральная задвижка перекрывает один из водоводов, идущих к станции второго подъема. Старая запорная арматура диаметром 800 мм было введена эксплуатацию в 70-х годах прошлого века, соответственно.

Тем временем

Что творится в северных районах Калуги после массового отключения воды. Наш репортаж.

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