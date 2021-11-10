В Калуге коммунальные платежи вырастут с 1 июля 2022 года

В Калуге платежи за услуги ЖКХ вырастут не ранее 1 июля 2022 года. Максимальный рост тарифов не будет превышать 7%. Такое решение во вторник, 9 ноября, приняли депутаты городской думы.

Они согласовали предельные индексы, рассчитанные министерством конкурентной политики Калужской области.

В первом полугодии 2022 года коммунальные платежи останутся прежними.

Также депутаты решили освободить от уплаты земельного налога органы государственной власти Калужской области, государственные органы Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание государственных услуг и исполняющие государственные функции.

Городской бюджет потеряет из-за этого 32,4 миллиона рублей. Но Калуга рассчитывает получить компенсацию из областного бюджета.

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