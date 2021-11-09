Горуправа Калуги опубликовала график подвоза воды в северные микрорайоны 10 ноября

Как мы уже рассказывали, утром 10 ноября в Калуге на сутки остановится работа Северного водозабора. Из-за этого не будет воды в северной части города. Городская управа опубликовала график подвоза воды в жилые микрорайоны 10 ноября.

Микрорайон Северный

ул. Дальняя, 25 - 9:30-10:30,

ул. Московская, 309 к.1 - 10:45-11:15,

ул. Калужского Ополчения, 3 - 10:45-11:30,

ул. Комсомольская, 5 - 11:45-12:30,

ул. Дорожная, 17а - 13:30-14:30,

ул. Новая, 8 - 14:45-15:30,

ул. Звездная, 11 - 15:45-16:30,

ул. Кибальчича, 23 - 16:45-18:00,

ул. Московская, 315 к.1 - 18:15-19:30,

ул. Малоярославецкая, 1 - 19:45-21:00,

ул. Кубяка, 11а - 21:15-22:30.

Деревня Лихун, поселок Молодежный

ул. Губернская, 25 - 9:30-10:30.

Микрорайон Азарово

ул. Терепецкая, 9 - 11:30-12:30,

ул. Станционная, 7 - 14:00-15:00,

ул. Азаровская, 21 - 15:15-16:00,

ул. Московская, 295 к.1 - 16:15-17:30.

Микрорайон Терепец

Азаровский проезд, 40 к.3 - 17:45-18:15,

Бульвар Энтузиастов, 2 - 18:30-19:30,

Бульвар Энтузиастов, 17 - 19:45-21:00,

Бульвар Моторостроителей, 17 - 21:15-22:30.

Микрорайон Малинники

ул. В.Никитиной, 39 - 09:30-10:30,

пер. Малинники, 7а - 10:45-11:30,

Ул. Врубовая, 2/63 - 11:45-12:30,

ул. Северная, 96 - 13:30-14:30,

ул. Механизаторов, 21 - 14:45-15:30,

ул. Промышленная, 36 - 15:45-16:30,

ул. Тарутинская, 171 к.1 - 16:45-17:45.

Микрорайон Ольговка

пер. Ольговский, 9 - 18:00-19:30,

ул. Ольговская, 14 (1-ый подъезд) - 19:45-21:00.

Микрорайон Малиновка

ул. Тарутинская, 231 к.7 - 21:15-23:00.

Напомним, под отключение воды с 9:00 10 ноября до 9:00 11 ноября попадет вся северная часть Калуги:

мкрн. Северный,

мкрн. Байконур,

мкрн. Кубяка,

мкрн. Канищево,

мкрн Малиновка,

мкрн. Терепец,

мкрн. Малинники,

мкрн. Ольговка,

Швейцарская деревня,

д. Лихун,

д. Тимашева,

д. Галкино,

д. Волково,

ул. Михайловская,

ул. Солнечная,

ул. Яновских,

ул. Сретенская,

переулок Сельский,

ул. Литвиновская,

ул. Московская от д.289,

ул. Учхоз,

ул. Терепецкое кольцо,

мкрн. Азарово,

ул. Терепецкая,

ул. Параллельная.

Социально-значимые объекты, попадающие под отключение:

Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),

Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),

Школа №35 (ул. Новая, д.1а),

Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),

Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),

Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),

Школа №51 (ул. Дорожная, д.17а),

Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),

Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25),

Детский сад «Лесная сказка» (Бульвар Энтузиастов, д.13а),

Детский сад №72 (ул. Радищева, д.4),

Детский сад №108 (пер.Ольговский, д.7),

Детский сад №63 (ул. Радищева, д.2),

Детский сад №94 (ул. Луговая, д.41),

Городская поликлиника (ул. Шахтеров, д.11),

Детская городская больница (ул. Радищева, д.6) ,

Городская поликлиника (ул. Радищева, д.8),

Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),

Школа №1 (ул. Луговая, д.43),

Калужский технический колледж (ул. Новослободская, д.31),

Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, д.25),

Тубдиспансер (ул. Луговая, д.70),

Наркодиспансер (ул. Шахтеров, д.3),

Музыкальная школа (пер. Малинники, д.8),

Городская поликлиника (б-р Моторостроителей, д.9),

Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, д.171а),

Школа №48 (б-р Моторостроителей, д.16),

Калужский технический колледж (ул. Терепецкая, д.10),

Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),

Детский сад «Калинка» (ул. Радищева, д.4),

Городская поликлиника №6 (ул. Звездная, д.2),

Детский сад «Жар-птица» (ул. Кибальчича, д.34),

Ветеринарная клиника доктора Карелова (ул. Кибальчича, д.8),

Городская поликлиника №6 (ул. Кибальчича, д.20),

Школа №46 (ул. Кибальчича, д.19),

Мозаика (ул. Кибальчича,21),

Детский сад №104 (ул. Малоярославецкая, д.7),

Детский дом (ул. Кубяка, д.20),

Детский сад №110 (ул. Кубяка, д.15),

Колледж сервиса и дизайна (ул. Кубяка, д.1),

Детский сад №90 (ул. Московская, д.319а),

Школа №27 (ул. Карьерная, д.2),

Технический колледж (ул. Терепецкая, д.10).

Котельные:

ул. Кибальчича, д.17а.

ул. Байконурская, д.11,

ул. Кубяка, д.3а,

ул. Дорожная, д.6а, д.21, д.25,

ул. Нижняя Усадебная, д.2,

д. Канищево,

ул. Новая, д.41,

ул. Московская, д.299в, д.17а,

бульвар Энтузиастов,д.6б,

ул. Азаровская,д.13,

ул. Ольговская, д.19а.

ул. Тарутинская, д.171, д.231а,

ул. Новослободская, д.25а,

ул. Шахтеров, д.3а,

ул. Кибальчича, д.32,

д. Лихун,

ул. Молодежная, д.58,

АО «Калугатехремонт»,

ул. Механизаторов, д.38.

Отключение связано с работами по подключению новой линии трубопровода, проложенной в микрорайоне Терепец и заменой на водозаборе запорной арматуры.

- Все лето специалисты водоканала проводили масштабные работы по прокладке сетей на Терепце, - рассказали во вторник в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Жители микрорайона последние годы практически еженедельно сталкивались с утечками на сетях водоснабжения – неизменным следствием ветшающих труб. Чтобы положить конец бесконечной череде аварий, было принято решение о замене значительной части водовода. В этом году на Терепце было проложено 1200 метров водопроводной сети диаметром 450 мм, 25 метров – диаметром 351 мм, 20 метров – диаметром 225 мм, установлено 4 новых водопроводных колодца и 2 водопроводных камеры.

Как отметили в министерстве, сутки - это максимальный срок, но специалисты водоканала будут стараться завершить работы раньше. На объект выйдут шесть бригад.

При этом 11 ноября в водопроводной воде могут появиться примеси.

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