Горуправа Калуги опубликовала график подвоза воды в северные микрорайоны 10 ноября
Как мы уже рассказывали, утром 10 ноября в Калуге на сутки остановится работа Северного водозабора. Из-за этого не будет воды в северной части города. Городская управа опубликовала график подвоза воды в жилые микрорайоны 10 ноября.
Микрорайон Северный
- ул. Дальняя, 25 - 9:30-10:30,
- ул. Московская, 309 к.1 - 10:45-11:15,
- ул. Калужского Ополчения, 3 - 10:45-11:30,
- ул. Комсомольская, 5 - 11:45-12:30,
- ул. Дорожная, 17а - 13:30-14:30,
- ул. Новая, 8 - 14:45-15:30,
- ул. Звездная, 11 - 15:45-16:30,
- ул. Кибальчича, 23 - 16:45-18:00,
- ул. Московская, 315 к.1 - 18:15-19:30,
- ул. Малоярославецкая, 1 - 19:45-21:00,
- ул. Кубяка, 11а - 21:15-22:30.
Деревня Лихун, поселок Молодежный
- ул. Губернская, 25 - 9:30-10:30.
Микрорайон Азарово
- ул. Терепецкая, 9 - 11:30-12:30,
- ул. Станционная, 7 - 14:00-15:00,
- ул. Азаровская, 21 - 15:15-16:00,
- ул. Московская, 295 к.1 - 16:15-17:30.
Микрорайон Терепец
- Азаровский проезд, 40 к.3 - 17:45-18:15,
- Бульвар Энтузиастов, 2 - 18:30-19:30,
- Бульвар Энтузиастов, 17 - 19:45-21:00,
- Бульвар Моторостроителей, 17 - 21:15-22:30.
Микрорайон Малинники
- ул. В.Никитиной, 39 - 09:30-10:30,
- пер. Малинники, 7а - 10:45-11:30,
- Ул. Врубовая, 2/63 - 11:45-12:30,
- ул. Северная, 96 - 13:30-14:30,
- ул. Механизаторов, 21 - 14:45-15:30,
- ул. Промышленная, 36 - 15:45-16:30,
- ул. Тарутинская, 171 к.1 - 16:45-17:45.
Микрорайон Ольговка
- пер. Ольговский, 9 - 18:00-19:30,
- ул. Ольговская, 14 (1-ый подъезд) - 19:45-21:00.
Микрорайон Малиновка
- ул. Тарутинская, 231 к.7 - 21:15-23:00.
Напомним, под отключение воды с 9:00 10 ноября до 9:00 11 ноября попадет вся северная часть Калуги:
- мкрн. Северный,
- мкрн. Байконур,
- мкрн. Кубяка,
- мкрн. Канищево,
- мкрн Малиновка,
- мкрн. Терепец,
- мкрн. Малинники,
- мкрн. Ольговка,
- Швейцарская деревня,
- д. Лихун,
- д. Тимашева,
- д. Галкино,
- д. Волково,
- ул. Михайловская,
- ул. Солнечная,
- ул. Яновских,
- ул. Сретенская,
- переулок Сельский,
- ул. Литвиновская,
- ул. Московская от д.289,
- ул. Учхоз,
- ул. Терепецкое кольцо,
- мкрн. Азарово,
- ул. Терепецкая,
- ул. Параллельная.
Социально-значимые объекты, попадающие под отключение:
- Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),
- Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),
- Школа №35 (ул. Новая, д.1а),
- Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),
- Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),
- Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),
- Школа №51 (ул. Дорожная, д.17а),
- Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),
- Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25),
- Детский сад «Лесная сказка» (Бульвар Энтузиастов, д.13а),
- Детский сад №72 (ул. Радищева, д.4),
- Детский сад №108 (пер.Ольговский, д.7),
- Детский сад №63 (ул. Радищева, д.2),
- Детский сад №94 (ул. Луговая, д.41),
- Городская поликлиника (ул. Шахтеров, д.11),
- Детская городская больница (ул. Радищева, д.6) ,
- Городская поликлиника (ул. Радищева, д.8),
- Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),
- Школа №1 (ул. Луговая, д.43),
- Калужский технический колледж (ул. Новослободская, д.31),
- Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, д.25),
- Тубдиспансер (ул. Луговая, д.70),
- Наркодиспансер (ул. Шахтеров, д.3),
- Музыкальная школа (пер. Малинники, д.8),
- Городская поликлиника (б-р Моторостроителей, д.9),
- Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, д.171а),
- Школа №48 (б-р Моторостроителей, д.16),
- Калужский технический колледж (ул. Терепецкая, д.10),
- Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),
- Детский сад «Калинка» (ул. Радищева, д.4),
- Городская поликлиника №6 (ул. Звездная, д.2),
- Детский сад «Жар-птица» (ул. Кибальчича, д.34),
- Ветеринарная клиника доктора Карелова (ул. Кибальчича, д.8),
- Городская поликлиника №6 (ул. Кибальчича, д.20),
- Школа №46 (ул. Кибальчича, д.19),
- Мозаика (ул. Кибальчича,21),
- Детский сад №104 (ул. Малоярославецкая, д.7),
- Детский дом (ул. Кубяка, д.20),
- Детский сад №110 (ул. Кубяка, д.15),
- Колледж сервиса и дизайна (ул. Кубяка, д.1),
- Детский сад №90 (ул. Московская, д.319а),
- Школа №27 (ул. Карьерная, д.2),
- Технический колледж (ул. Терепецкая, д.10).
Котельные:
- ул. Кибальчича, д.17а.
- ул. Байконурская, д.11,
- ул. Кубяка, д.3а,
- ул. Дорожная, д.6а, д.21, д.25,
- ул. Нижняя Усадебная, д.2,
- д. Канищево,
- ул. Новая, д.41,
- ул. Московская, д.299в, д.17а,
- бульвар Энтузиастов,д.6б,
- ул. Азаровская,д.13,
- ул. Ольговская, д.19а.
- ул. Тарутинская, д.171, д.231а,
- ул. Новослободская, д.25а,
- ул. Шахтеров, д.3а,
- ул. Кибальчича, д.32,
- д. Лихун,
- ул. Молодежная, д.58,
- АО «Калугатехремонт»,
- ул. Механизаторов, д.38.
Отключение связано с работами по подключению новой линии трубопровода, проложенной в микрорайоне Терепец и заменой на водозаборе запорной арматуры.
- Все лето специалисты водоканала проводили масштабные работы по прокладке сетей на Терепце, - рассказали во вторник в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Жители микрорайона последние годы практически еженедельно сталкивались с утечками на сетях водоснабжения – неизменным следствием ветшающих труб. Чтобы положить конец бесконечной череде аварий, было принято решение о замене значительной части водовода. В этом году на Терепце было проложено 1200 метров водопроводной сети диаметром 450 мм, 25 метров – диаметром 351 мм, 20 метров – диаметром 225 мм, установлено 4 новых водопроводных колодца и 2 водопроводных камеры.
Как отметили в министерстве, сутки - это максимальный срок, но специалисты водоканала будут стараться завершить работы раньше. На объект выйдут шесть бригад.
При этом 11 ноября в водопроводной воде могут появиться примеси.
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