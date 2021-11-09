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Горуправа Калуги опубликовала график подвоза воды в северные микрорайоны 10 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 09.11.2021 12:19 2 410
Горуправа Калуги опубликовала график подвоза воды в северные микрорайоны 10 ноября

Как мы уже рассказывали, утром 10 ноября в Калуге на сутки остановится работа Северного водозабора. Из-за этого не будет воды в северной части города. Городская управа опубликовала график подвоза воды в жилые микрорайоны 10 ноября.

Микрорайон Северный

  • ул. Дальняя, 25 - 9:30-10:30,
  • ул. Московская, 309 к.1 - 10:45-11:15,
  • ул. Калужского Ополчения, 3 - 10:45-11:30,
  • ул. Комсомольская, 5 - 11:45-12:30,
  • ул. Дорожная, 17а - 13:30-14:30,    
  • ул. Новая, 8 - 14:45-15:30,
  • ул. Звездная, 11 - 15:45-16:30,
  • ул. Кибальчича, 23 - 16:45-18:00,
  • ул. Московская, 315 к.1 - 18:15-19:30,
  • ул. Малоярославецкая, 1 - 19:45-21:00,
  • ул. Кубяка, 11а - 21:15-22:30.

Деревня Лихун, поселок Молодежный

  • ул. Губернская, 25 - 9:30-10:30.

Микрорайон Азарово

  • ул. Терепецкая, 9 - 11:30-12:30,
  • ул. Станционная, 7 - 14:00-15:00,
  • ул. Азаровская, 21 - 15:15-16:00,
  • ул. Московская, 295 к.1 - 16:15-17:30.

Микрорайон Терепец

  • Азаровский проезд, 40 к.3 - 17:45-18:15,
  • Бульвар Энтузиастов, 2 - 18:30-19:30,
  • Бульвар Энтузиастов, 17 - 19:45-21:00,
  • Бульвар Моторостроителей, 17 - 21:15-22:30.

Микрорайон Малинники

  • ул. В.Никитиной, 39 - 09:30-10:30,
  • пер. Малинники, 7а - 10:45-11:30,
  • Ул. Врубовая, 2/63 - 11:45-12:30,
  • ул. Северная, 96 - 13:30-14:30,
  • ул. Механизаторов, 21 - 14:45-15:30,
  • ул. Промышленная, 36 - 15:45-16:30,
  • ул. Тарутинская, 171 к.1 - 16:45-17:45.

Микрорайон Ольговка

  • пер. Ольговский, 9 - 18:00-19:30,
  • ул. Ольговская, 14 (1-ый подъезд) - 19:45-21:00.

Микрорайон Малиновка

  • ул. Тарутинская, 231 к.7 - 21:15-23:00.

Напомним, под отключение воды с 9:00 10 ноября до 9:00 11 ноября попадет вся северная часть Калуги:

  • мкрн. Северный,
  • мкрн. Байконур,
  • мкрн. Кубяка,
  • мкрн. Канищево,
  • мкрн Малиновка,
  • мкрн. Терепец,
  • мкрн. Малинники,
  • мкрн. Ольговка,
  • Швейцарская деревня,
  • д. Лихун,
  • д. Тимашева,
  • д. Галкино,
  • д. Волково,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Яновских,
  • ул. Сретенская,
  • переулок Сельский,
  • ул. Литвиновская,
  • ул. Московская от д.289,
  •  ул. Учхоз,
  • ул. Терепецкое кольцо,
  • мкрн. Азарово,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Параллельная.

Социально-значимые объекты, попадающие под отключение:

  • Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),
  • Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),
  • Школа №35 (ул. Новая, д.1а),
  • Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),
  • Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),
  • Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),
  • Школа №51 (ул. Дорожная, д.17а),
  • Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),
  • Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25),
  • Детский сад «Лесная сказка» (Бульвар Энтузиастов, д.13а),
  • Детский сад №72 (ул. Радищева, д.4),
  • Детский сад №108 (пер.Ольговский, д.7),
  • Детский сад №63 (ул. Радищева, д.2),
  • Детский сад №94 (ул. Луговая, д.41),
  • Городская поликлиника (ул. Шахтеров, д.11),
  • Детская городская больница (ул. Радищева, д.6) ,
  • Городская поликлиника (ул. Радищева, д.8),
  • Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),
  • Школа №1 (ул. Луговая, д.43),
  • Калужский технический колледж (ул. Новослободская, д.31),
  • Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, д.25),
  • Тубдиспансер (ул. Луговая, д.70),
  • Наркодиспансер (ул. Шахтеров, д.3),
  • Музыкальная школа (пер. Малинники, д.8),
  • Городская поликлиника (б-р Моторостроителей, д.9),
  • Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, д.171а),
  • Школа №48 (б-р Моторостроителей, д.16),
  • Калужский технический колледж (ул. Терепецкая, д.10),
  • Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),
  • Детский сад «Калинка» (ул. Радищева, д.4),
  • Городская поликлиника №6 (ул. Звездная, д.2),
  • Детский сад «Жар-птица» (ул. Кибальчича, д.34),
  • Ветеринарная клиника доктора Карелова (ул. Кибальчича, д.8),
  • Городская поликлиника №6 (ул. Кибальчича, д.20),
  • Школа №46 (ул. Кибальчича, д.19),
  • Мозаика (ул. Кибальчича,21),
  • Детский сад №104 (ул. Малоярославецкая, д.7),
  • Детский дом (ул. Кубяка, д.20),
  • Детский сад №110 (ул. Кубяка, д.15),
  • Колледж сервиса и дизайна (ул. Кубяка, д.1),
  • Детский сад №90 (ул. Московская, д.319а),
  • Школа №27 (ул. Карьерная, д.2),
  • Технический колледж (ул. Терепецкая, д.10).

Котельные:

  • ул. Кибальчича, д.17а.
  • ул. Байконурская, д.11,
  • ул. Кубяка, д.3а,
  • ул. Дорожная, д.6а, д.21, д.25,
  • ул. Нижняя Усадебная, д.2,
  • д. Канищево,
  • ул. Новая, д.41,
  • ул. Московская, д.299в, д.17а,
  • бульвар Энтузиастов,д.6б,
  • ул. Азаровская,д.13,
  • ул. Ольговская, д.19а.
  • ул. Тарутинская, д.171, д.231а,
  • ул. Новослободская, д.25а,
  • ул. Шахтеров, д.3а,
  • ул. Кибальчича, д.32,
  • д. Лихун,
  • ул. Молодежная, д.58,
  • АО «Калугатехремонт»,
  • ул. Механизаторов, д.38.

Отключение связано с работами по подключению новой линии трубопровода, проложенной в микрорайоне Терепец и заменой на водозаборе запорной арматуры.

- Все лето специалисты водоканала проводили масштабные работы по прокладке сетей на Терепце, - рассказали во вторник в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Жители микрорайона последние годы практически еженедельно сталкивались с утечками на сетях водоснабжения – неизменным следствием ветшающих труб. Чтобы положить конец бесконечной череде аварий, было принято решение о замене значительной части водовода. В этом году на Терепце было проложено 1200 метров водопроводной сети диаметром 450 мм, 25 метров – диаметром 351 мм, 20 метров – диаметром 225 мм, установлено 4 новых водопроводных колодца и 2 водопроводных камеры.   

Как отметили в министерстве, сутки - это максимальный срок, но специалисты водоканала будут стараться завершить работы раньше. На объект выйдут шесть бригад.

При этом 11 ноября в водопроводной воде могут появиться примеси.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 09.11.2021 12:19 2 410
Тэги: коммуналка жкх вода
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