На нескольких улицах Калуги отключат электричество 11 ноября

В четверг, 11 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на нескольких улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили 8 ноября в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 11 ноября 2021 года с 8:00 до 18:00:

п. Новый, 1-45,4-56,

ул. Железнодорожная, 55, 55а-66а,

д. Березовка,

ул. Новосёлки, 1-16,

СНТ «Дружба».

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