10 и 11 ноября во многих районах Калуги перекроют водоснабжение

Городская управа Калуги со ссылкой на Калугаоблводоканал в среду, 3 ноября, рассказывает, где на следующей неделе 10 и 11 ноября отключат воду.

Причиной является ремонт на Северном водозаборном узле.

Воды не будет с 09:00 10 ноября до 9:00 11 ноября.

Районы и улицы:

мкрн. Северный,

мкрн. Байконур,

мкрн. Кубяка,

мкрн. Канищево,

мкрн Малиновка,

мкрн. Терепец,

мкрн. Малинники,

мкрн. Ольговка,

Швейцарская деревня,

д. Лихун,

д. Тимашева,

д. Галкино,

д. Волково,

ул. Михайловская,

ул. Солнечная,

ул. Яновских,

ул. Сретенская,

переулок Сельский,

ул. Литвиновская,

ул. Московская от д.289,

ул. Учхоз,

ул. Терепецкое кольцо,

мкрн. Азарово,

ул. Терепецкая,

ул. Параллельная.

Адреса социально-значимых объектов:

Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),

Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),

Школа №35 (ул. Новая, д.1а),

Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),

Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),

Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),

Школа №51 (ул. Дорожная, д.17а),

Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),

Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25),

Детский сад «Лесная сказка» (Бульвар Энтузиастов, д.13а),

Детский сад №72 (ул. Радищева, д.4),

Детский сад №108 (пер. Ольговский, д.7),

Детский сад №63 (ул. Радищева, д.2),

Детский сад №94 (ул. Луговая, д.41),

Городская поликлиника (ул. Шахтеров, д.11),

Детская городская больница (ул. Радищева, д.6),

Городская поликлиника (ул. Радищева, д.8),

Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),

Школа №1 (ул. Луговая, д.43),

Калужский технический колледж (ул. Новослободская, д.31),

Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, д.25),

Тубдиспансер (ул. Луговая, д.70),

Наркодиспансер (ул. Шахтеров, д.3),

Музыкальная школа (пер. Малинники, д.8),

Городская поликлиника (б-р Моторостроителей, д.9),

Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, д.171а),

Школа №48 (б-р Моторостроителей, д.16),

Калужский технический колледж (ул. Терепецкая, д.10),

Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),

Детский сад «Калинка» (ул. Радищева, д.4),

Городская поликлиника №6 (ул. Звездная, д.2),

Детский сад «Жар-птица» (ул. Кибальчича, д.34),

Ветеринарная клиника доктора Карелова (ул. Кибальчича, д.8),

Городская поликлиника №6 (ул. Кибальчича, д.20),

Школа №46 (ул. Кибальчича, д.19),

Мозаика (ул. Кибальчича, д.21),

Детский сад №104 (ул. Малоярославецкая, д.7),

Детский дом (ул. Кубяка, д.20),

Детский сад №110 (ул. Кубяка, д.15),

Колледж сервиса и дизайна (ул. Кубяка, д.1),

Детский сад №90 (ул. Московская, д.319а),

Школа №27 (ул. Карьерная, д.2),

Технический колледж (ул. Терепецкая, д.10).

Котельные:

ул. Кибальчича, д.17а.

ул. Байконурская, д.11,

ул. Кубяка, д.3а,

ул. Дорожная, д.6а, д.21, д.25,

ул. Нижняя Усадебная, д.2,

д. Канищево,

ул. Новая, д.41,

ул. Московская, д.299в, д.17а,

бульвар Энтузиастов, д.6б,

ул. Азаровская, д.13,

ул. Ольговская, д.19а.

ул. Тарутинская, д.171, д.231а,

ул. Новослободская, д.25а,

ул. Шахтеров, д.3а,

ул. Кибальчича, д.32,

д. Лихун,

ул. Молодежная, д.58,

АО «Калугатехремонт»,

ул. Механизаторов, д.38.

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