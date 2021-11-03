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10 и 11 ноября во многих районах Калуги перекроют водоснабжение

Кристина Посохина
Опубликовано: 03.11.2021 10:42 1 1023
10 и 11 ноября во многих районах Калуги перекроют водоснабжение

Городская управа Калуги со ссылкой на Калугаоблводоканал в среду, 3 ноября, рассказывает, где на следующей неделе 10 и 11 ноября отключат воду.

Причиной является ремонт на Северном водозаборном узле.

Воды не будет с 09:00 10 ноября до 9:00 11 ноября.

Районы и улицы:

  • мкрн. Северный,
  • мкрн. Байконур,
  • мкрн. Кубяка,
  • мкрн. Канищево,
  • мкрн Малиновка,
  • мкрн. Терепец,
  • мкрн. Малинники,
  • мкрн. Ольговка,
  • Швейцарская деревня,
  • д. Лихун,
  • д. Тимашева,
  • д. Галкино,
  • д. Волково,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Яновских,
  • ул. Сретенская,
  • переулок Сельский,
  • ул. Литвиновская,
  • ул. Московская от д.289,
  • ул. Учхоз,
  • ул. Терепецкое кольцо,
  • мкрн. Азарово,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Параллельная.

Адреса социально-значимых объектов:

  • Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),
  • Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),
  • Школа №35 (ул. Новая, д.1а),
  • Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),
  • Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),
  • Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),
  • Школа №51 (ул. Дорожная, д.17а),
  • Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),
  • Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25),
  • Детский сад «Лесная сказка» (Бульвар Энтузиастов, д.13а),
  • Детский сад №72 (ул. Радищева, д.4),
  • Детский сад №108 (пер. Ольговский, д.7),
  • Детский сад №63 (ул. Радищева, д.2),
  • Детский сад №94 (ул. Луговая, д.41),
  • Городская поликлиника (ул. Шахтеров, д.11),
  • Детская городская больница (ул. Радищева, д.6),
  • Городская поликлиника (ул. Радищева, д.8),
  • Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),
  • Школа №1 (ул. Луговая, д.43),
  • Калужский технический колледж (ул. Новослободская, д.31),
  • Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, д.25),
  • Тубдиспансер (ул. Луговая, д.70),
  • Наркодиспансер (ул. Шахтеров, д.3),
  • Музыкальная школа (пер. Малинники, д.8),
  • Городская поликлиника (б-р Моторостроителей, д.9),
  • Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, д.171а),
  • Школа №48 (б-р Моторостроителей, д.16),
  • Калужский технический колледж (ул. Терепецкая, д.10),
  • Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),
  • Детский сад «Калинка» (ул. Радищева, д.4),
  • Городская поликлиника №6 (ул. Звездная, д.2),
  • Детский сад «Жар-птица» (ул. Кибальчича, д.34),
  • Ветеринарная клиника доктора Карелова (ул. Кибальчича, д.8),
  • Городская поликлиника №6 (ул. Кибальчича, д.20),
  • Школа №46 (ул. Кибальчича, д.19),
  • Мозаика (ул. Кибальчича, д.21),
  • Детский сад №104 (ул. Малоярославецкая, д.7),
  • Детский дом (ул. Кубяка, д.20),
  • Детский сад №110 (ул. Кубяка, д.15),
  • Колледж сервиса и дизайна (ул. Кубяка, д.1),
  • Детский сад №90 (ул. Московская, д.319а),
  • Школа №27 (ул. Карьерная, д.2),
  • Технический колледж (ул. Терепецкая, д.10).

Котельные:

  • ул. Кибальчича, д.17а.
  • ул. Байконурская, д.11,
  • ул. Кубяка, д.3а,
  • ул. Дорожная, д.6а, д.21, д.25,
  • ул. Нижняя Усадебная, д.2,
  • д. Канищево,
  • ул. Новая, д.41,
  • ул. Московская, д.299в, д.17а,
  • бульвар Энтузиастов, д.6б,
  • ул. Азаровская, д.13,
  • ул. Ольговская, д.19а.
  • ул. Тарутинская, д.171, д.231а,
  • ул. Новослободская, д.25а,
  • ул. Шахтеров, д.3а,
  • ул. Кибальчича, д.32,
  • д. Лихун,
  • ул. Молодежная, д.58,
  • АО «Калугатехремонт»,
  • ул. Механизаторов, д.38.

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Кристина Посохина
Опубликовано: 03.11.2021 10:42 1 1023
Тэги: ЖКХ водоснабжение
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