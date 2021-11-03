10 и 11 ноября во многих районах Калуги перекроют водоснабжение
Городская управа Калуги со ссылкой на Калугаоблводоканал в среду, 3 ноября, рассказывает, где на следующей неделе 10 и 11 ноября отключат воду.
Причиной является ремонт на Северном водозаборном узле.
Воды не будет с 09:00 10 ноября до 9:00 11 ноября.
Районы и улицы:
- мкрн. Северный,
- мкрн. Байконур,
- мкрн. Кубяка,
- мкрн. Канищево,
- мкрн Малиновка,
- мкрн. Терепец,
- мкрн. Малинники,
- мкрн. Ольговка,
- Швейцарская деревня,
- д. Лихун,
- д. Тимашева,
- д. Галкино,
- д. Волково,
- ул. Михайловская,
- ул. Солнечная,
- ул. Яновских,
- ул. Сретенская,
- переулок Сельский,
- ул. Литвиновская,
- ул. Московская от д.289,
- ул. Учхоз,
- ул. Терепецкое кольцо,
- мкрн. Азарово,
- ул. Терепецкая,
- ул. Параллельная.
Адреса социально-значимых объектов:
- Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),
- Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),
- Школа №35 (ул. Новая, д.1а),
- Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),
- Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),
- Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),
- Школа №51 (ул. Дорожная, д.17а),
- Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),
- Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25),
- Детский сад «Лесная сказка» (Бульвар Энтузиастов, д.13а),
- Детский сад №72 (ул. Радищева, д.4),
- Детский сад №108 (пер. Ольговский, д.7),
- Детский сад №63 (ул. Радищева, д.2),
- Детский сад №94 (ул. Луговая, д.41),
- Городская поликлиника (ул. Шахтеров, д.11),
- Детская городская больница (ул. Радищева, д.6),
- Городская поликлиника (ул. Радищева, д.8),
- Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),
- Школа №1 (ул. Луговая, д.43),
- Калужский технический колледж (ул. Новослободская, д.31),
- Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, д.25),
- Тубдиспансер (ул. Луговая, д.70),
- Наркодиспансер (ул. Шахтеров, д.3),
- Музыкальная школа (пер. Малинники, д.8),
- Городская поликлиника (б-р Моторостроителей, д.9),
- Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, д.171а),
- Школа №48 (б-р Моторостроителей, д.16),
- Калужский технический колледж (ул. Терепецкая, д.10),
- Школа №25 (ул. Тарутинская, д.70),
- Детский сад «Калинка» (ул. Радищева, д.4),
- Городская поликлиника №6 (ул. Звездная, д.2),
- Детский сад «Жар-птица» (ул. Кибальчича, д.34),
- Ветеринарная клиника доктора Карелова (ул. Кибальчича, д.8),
- Городская поликлиника №6 (ул. Кибальчича, д.20),
- Школа №46 (ул. Кибальчича, д.19),
- Мозаика (ул. Кибальчича, д.21),
- Детский сад №104 (ул. Малоярославецкая, д.7),
- Детский дом (ул. Кубяка, д.20),
- Детский сад №110 (ул. Кубяка, д.15),
- Колледж сервиса и дизайна (ул. Кубяка, д.1),
- Детский сад №90 (ул. Московская, д.319а),
- Школа №27 (ул. Карьерная, д.2),
- Технический колледж (ул. Терепецкая, д.10).
Котельные:
- ул. Кибальчича, д.17а.
- ул. Байконурская, д.11,
- ул. Кубяка, д.3а,
- ул. Дорожная, д.6а, д.21, д.25,
- ул. Нижняя Усадебная, д.2,
- д. Канищево,
- ул. Новая, д.41,
- ул. Московская, д.299в, д.17а,
- бульвар Энтузиастов, д.6б,
- ул. Азаровская, д.13,
- ул. Ольговская, д.19а.
- ул. Тарутинская, д.171, д.231а,
- ул. Новослободская, д.25а,
- ул. Шахтеров, д.3а,
- ул. Кибальчича, д.32,
- д. Лихун,
- ул. Молодежная, д.58,
- АО «Калугатехремонт»,
- ул. Механизаторов, д.38.
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