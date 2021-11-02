Северные районы Калуги останутся без воды и отопления 10 ноября

В среду, 10 ноября, северные районы Калуги на сутки останутся без холодной воды. На некоторых улицах не будет и отопления. В понедельник, 1 ноября, об этом сообщили на планерке в городской управе.

Как сообщил заместитель главного инженера «Калугаоблводоканала» Анатолий Казаков, на улице Азаровской завершился ремонт водовода. 10 ноября начнут подключать новую трубу.

Список домов, жителей которых затронет отключение, пока не опубликован.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!