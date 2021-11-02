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Северные районы Калуги останутся без воды и отопления 10 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото: Калугаоблводоканал.
Опубликовано: 02.11.2021 16:04 1 1628
Северные районы Калуги останутся без воды и отопления 10 ноября

В среду, 10 ноября, северные районы Калуги на сутки останутся без холодной воды. На некоторых улицах не будет и отопления. В понедельник, 1 ноября, об этом сообщили на планерке в городской управе.

Как сообщил заместитель главного инженера «Калугаоблводоканала» Анатолий Казаков, на улице Азаровской завершился ремонт водовода. 10 ноября начнут подключать новую трубу.

Список домов, жителей которых затронет отключение, пока не опубликован.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Калугаоблводоканал.
Опубликовано: 02.11.2021 16:04 1 1628
Тэги: коммуналка жкх вода отопление
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