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В Калуге жители микрорайона Анненки на четыре дня останутся без горячей воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2021 12:21 2 409
В Калуге жители микрорайона Анненки на четыре дня останутся без горячей воды

В Калуге жители микрорайона Анненки четыре дня, с 6 по 9 сентября, вынуждены будут провести без горячей воды. Причиной отключения станут работы по подготовке к отопительному сезону, сообщили в четверг в городской управе.

Отключение горячего водоснабжения в Калуге с 6 по 9 сентября 2021 года:

  • ул. Анненки, 18;
  • Ул. Вишневского, 3, 9, 14-18, 23, 25, 31, 33;
  • Ул. Вишневского, 19, корпус 1;
  • Ул. Вишневского, 23, корпус 1;
  • Ул. Вишневского, 5 (школа);
  • Ул. Вишневского, 21 (детский сад);
  • тер. Областной больницы (д/сад Здравушка);
  • ул. Вишневского, 19, корпус 2 (детский сад №8).

- Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении пресс-службы городской управы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2021 12:21 2 409
Тэги: коммуналка жкх вода
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