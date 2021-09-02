В Калуге жители микрорайона Анненки на четыре дня останутся без горячей воды

В Калуге жители микрорайона Анненки четыре дня, с 6 по 9 сентября, вынуждены будут провести без горячей воды. Причиной отключения станут работы по подготовке к отопительному сезону, сообщили в четверг в городской управе.

Отключение горячего водоснабжения в Калуге с 6 по 9 сентября 2021 года:

ул. Анненки, 18;

Ул. Вишневского, 3, 9, 14-18, 23, 25, 31, 33;

Ул. Вишневского, 19, корпус 1;

Ул. Вишневского, 23, корпус 1;

Ул. Вишневского, 5 (школа);

Ул. Вишневского, 21 (детский сад);

тер. Областной больницы (д/сад Здравушка);

ул. Вишневского, 19, корпус 2 (детский сад №8).

- Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении пресс-службы городской управы.